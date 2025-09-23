Le mécanisme d'infection se compose d'une chaîne de redirection conçue pour masquer la véritable nature de l'attaque. Lorsqu'un utilisateur clique sur un lien "Install LastPass on MacBook", il est d'abord redirigé vers une page GitHub hébergée à l'adresse "ahoastock825[.]github[.]io/.github/lastpass". Cette page effectue ensuite une seconde redirection vers "macprograms-pro[.]com/mac-git-2-download.html".

Le site final invite les victimes à copier-coller une commande dans le Terminal du Mac. Celle-ci utilise CURL pour récupérer un script depuis une URL encodée en base64 qui, une fois décodée, pointe vers "bonoud[.]com/get3/install.sh". Le script téléchargé installe ensuite un fichier appelé "Update" dans le répertoire temporaire du système. Ce fichier contient en réalité le malware Atomic Stealer, aussi connu sous le nom AMOS.

En circulation depuis avril 2023, Atomic Stealer est un infostealer capable d'extraire des informations sensibles stockées sur le Mac infecté, notamment les mots de passe, les données bancaires et autres informations personnelles.

Ce n'est pas la première fois que Github est utilisé pour propager des logiciels malveillants. En février dernier, nous apprenions que la plateforme de Microsoft avait servi à distribuer le malware GitVenom, servant à voler des cryptos. Au mois de juin, plus de 1 500 joueurs de Minecraft à la recherche de mods avaient été victimes d'un infostealer capable de dérober les mots de passe, portefeuilles crypto et données sensibles des gamers.