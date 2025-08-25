Si vous avez déjà rencontré un problème sur macOS, votre premier réflexe a peut-être été de chercher une solution sur Internet. Et c’est précisément sur ce type de comportement que misent les opérateurs de Shamos, qui ont mis en place une chaîne d’infection s’appuyant sur des annonces sponsorisées malveillantes, des sites frauduleux et de faux dépôts GitHub pour attirer les internautes. Des domaines comme mac-safer[.]com ou rescue-mac[.]com se présentent comme des pages d’assistance officielles, avec un design soigné et des instructions détaillées pour remédier à vos problèmes. Dans certains cas, les profils Google Ads utilisés semblent même usurper l’identité d’entreprises existantes pour renforcer leur crédibilité.