Le logiciel malveillant BlackLock a été développé en langage Go. D'emblée, il est nativement compatible avec les systèmes Windows, Linux ainsi que sur l'hyperviseur VMware ESXi. Pour les cyberhackers, il suffit donc d'une seule campagne pour compromettre simultanément des infrastructures informatiques hétérogènes.

Le ransomware chiffre chaque fichier via l'algorithme ChaCha20 en utilisant une combinaison secrète unique. Chacun des éléments est donc verrouillé avec son propre cadenas nécessitant une clé spécifique. Chacune reçoit aussi un nombre aléatoire, un « nonce », pour rendre chaque opération impossible à reproduire ou à deviner. De fait, seuls les outils des attaquants permettent de déchiffrer le contenu pris en otage.

Les informations de récupération (les métadonnées contenant la clé de chiffrement et les données permettant le déchiffrement) sont chiffrées via l'algorithme Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) et sont ajoutées à la fin de chaque fichier.