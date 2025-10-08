Shuyal analyse les processus actifs pour identifier taskmgr.exe dès son exécution. Une fois localisé, il arrête de force le Gestionnaire des tâches grâce à la méthode TerminateProcess. Le malware modifie ensuite le registre Windows en définissant la valeur DisableTaskMgr à 1. Cette action empêche l'utilisateur de surveiller ou d'arrêter les processus malveillants.

Pour assurer sa persistance, Shuyal utilise l'API CopyFileA et se réplique dans le dossier de démarrage de Windows. Il s'exécute automatiquement à chaque redémarrage du système.

Le logiciel malveillant compresse les fichiers volés dans une archive « runtime.zip » via PowerShell. Il exfiltre ensuite les données à l'aide d'un bot Telegram. Le jeton du bot et l'identifiant du chat sont codés en dur dans l'exécutable. Une fois l'exfiltration terminée, Shuyal génère et exécute un fichier batch nommé « util.bat ». Ce script efface le malware et ses composants pour minimiser les preuves forensiques.

Quoi qu'il en soit, sachez que les infostealers gagnent du terrain. D'après un rapport de KELA publié en février 2025, ces malwares ont compromis 3,9 milliards d'identifiants provenant de millions d'appareils infectés. Le rapport indique aussi que les ordinateurs personnels non partagés sont les plus touchés et constituent 35,7 % des infections. Au premier semestre 2025, KELA a recensé 2,67 millions de machines infectées par des infostealers, qui ont exposé plus de 204 millions d'identifiants compromis.

Alors mieux vaut éviter de stocker les informations confidentielles dans le navigateur. Les gestionnaires de mots de passe sécurisés peuvent aussi héberger les informations de paiement et ne dépendent pas des failles du navigateur ou du système. L'authentification à deux facteurs renforce la protection des comptes Internet. Même si un attaquant obtient vos identifiants, il ne pourra pas accéder à vos comptes sans le second facteur. Télécharger des logiciels piratés, des cracks ou ouvrir des pièces jointes d'e-mails non sollicités est une très mauvaise idée.