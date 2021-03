Au moins 24 pays de l'UE signent trois déclarations pour une numérisation "centrée sur l'humain"

L'UE mise sur la 5G, puis la 6G, mais aussi sur la fibre optique, le calcul à haute performance et l'Internet des objets pour parvenir à la neutralité climatique et contribuer à la transition écologique. Des secteurs comme l'énergie, l'industrie manufacturière, les transports, l'agroalimentaire et la construction vont être priorisés et bénéficier de ces avancées. L'intelligence artificielle, le matériel informatique durable et les technologies de la chaîne de blocs, mais aussi les PME et start-up qui s'appuient sur des technologies verts bénéficieront du soutien des États-membres.