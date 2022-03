Cédric O, actuel secrétaire d'État au Numérique, va quitter la politique

Après trois ans de bons et loyaux services en tant que secrétaire d'État en charge du Numérique, Cédric O va quitter le monde de la politique, au lendemain de l'élection présidentielle. Le chef de l'État a d'ailleurs été mis au parfum il y a déjà un an. Pas de surprise donc du côté d'Emmanuel Macron, qui a sans doute pensé en amont à l'après avril 2022. Ce secrétariat d'État est en effet devenu capital, mais il ne bénéficie pas de son propre budget (ou portefeuille) et reste encore aujourd'hui sous délégation du Premier ministre, auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance.