Arnaud Montebourg a choisi un hébergeur français pour son site de campagne à l'élection présidentielle de 2022

Habituel pourfendeur de la délocalisation et partisan du made in France (on dira « fabriqué en France » pour lui faire plaisir) durant ses presque deux années et demie à la tête du ministère de l'Économie et des Finances sous la présidence de François Hollande (2012-2014), Arnaud Montebourg n'a pas vraiment changé de cheval de bataille. Désormais candidat à la prochaine élection présidentielle, en 2022, une ineptie faisait néanmoins tache sur les ambitions de celui qui s'était retiré de la vie politique en 2017.

Ses sites internet, notamment celui de son mouvement de soutien L'Engagement et celui consacré à sa campagne présidentielle, La Remontada de la France, n'étaient pas hébergés en France (!). Après avoir timidement évoqué en septembre à NextInpact que cela était dû à l'absence d'une solution idoine dans l'Hexagone, notamment du fait de finances exiguës, un twitteur a remarqué que les mentions légales de La Remontada de la France indiquent que ce site est désormais hébergé en France.