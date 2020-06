Le centre météorologique européen pourrait s'implanter à Toulouse

Le CEPMMT, qui va devoir quitter le Royaume-Uni, pourrait arriver sur le sol français, où le gouvernement veut l'installer non loin du siège de Météo France.

Institution indépendante financée par 34 États (22 pays membres, 12 États coopérants), le CEPMMT est réputé pour être le leader mondial des prévisions météorologiques numériques. Le lieu est doté de superordinateurs et abrite toutes les archives de données météorologiques. L'institut se livre aujourd'hui également à la modélisation numérique de notre planète, et à l'analyse de données d'observation, qui repose sur une collaboration et un partage des réalisations mondiales, outre les prévisions météorologiques jusqu'à environ deux semaines à l'avance..