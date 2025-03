Quand BitLocker refuse de s’activer sans explication, quand vous êtes bloqué à l’ouverture d’une session à cause d’une politique Intune, ou quand votre PC redémarre avec des messages d’erreur liés à la sécurité, c’est parfois le TPM qui est en cause. Et souvent, ce sont ces couches invisibles – firmware, certificats, logs de démarrage – qui posent problème. Ce nouvel outil permet donc à celles et ceux qui gèrent votre machine, dans l’entreprise ou chez le fabricant, de repérer ces problèmes plus vite et de les corriger plus facilement.