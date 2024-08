arsworld

C’est très « pro microsoft » cet article.

Le fait que ce soit installé par défaut me gêne. Le chiffrement utilise des ressources systèmes et mine de rien, sur les vieilles machines ça va se sentir. Ensuite pour ce qui est de la récupération/maintenance. Une partition chiffrée peut vite devenir très relou. C’est comme la sauvegarde chez eux… Oui c’est pratique, mais quid de la permission et de l’utilisation des systèmes « pompés ».

Enfin quand je lis « En dehors du fait que vos données risquent d’être exposées aux cybercriminels qui pourraient vous les voler pour ensuite les exploiter », c’est uniquement si l’on se fait piquer sa machine éteinte… Dans le cas ou le système est en cours d’utilisation, ça ne change strictement rien.

Tant que cette option est paramétrable à l’installation ça me va sinon j’attendrai un tweak d’ISO.