Windows BitLocker peut être cassé en 43 secondes sur un vieux PC à l'aide d'un simple Raspberry Pi Pico

Le Pi Pico a pour mission de lire les bits (0 et 1) partagés entre la puce TPM et le CPU. Une fois la clé de cryptage récupérée, il suffit de connecter le disque dur de l'ordinateur cible à un autre PC pour en lire les données. Dans son exemple, stacksmashing n'a eu besoin que d'un logiciel open-source sur Linux pour déchiffrer toutes les données de l'ordinateur protégé par BitLocker. Si ce dernier avait été configuré avec un code PIN, cette opération n'aurait normalement pas été possible.

Alors, la protection promise par les puces TPM et les versions de Windows les plus utilisées aujourd'hui est-elle viable ? Oui et non. Notre youtubeur a utilisé ici un ordinateur vieillissant, qui séparait ce composant critique du CPU. Les appareils plus récents ne présentent plus cette faille colossale, puisque tout se fait désormais dans le processeur. Ce qui signifie que l'accès à la clé de chiffrement via un tel processus externe serait considérablement plus compliqué et, surtout, plus lent.

Il y a deux leçons à tirer de tout cela. À l'intérieur du CPU ou non, la puce TPM envoie des données non chiffrées, laissant la porte ouverte à d'éventuels contournements, que ce soit demain ou dans un avenir plus lointain. Mais surtout, BitLocker ne remplit pas pleinement son rôle sur des millions de PC vieillissants ou mis aux rebus, laissant leurs dossiers et autres fichiers accessibles à n'importe qui. De quoi rappeler que la fin d'un disque dur ou d'un SSD et l'effacement de ses données ne sont pas à prendre à la légère.