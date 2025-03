Microsoft a tenu à préciser que ce premier jet s’adressait surtout aux usages grand public. Et pour cause : c’est ici que les changements sont les plus fréquents et visibles, et c’est aussi là que les retours sont les plus attendus. Mais la feuille de route devrait évoluer, en fonction des requêtes de la communauté, notamment concernant des fonctions plus techniques ou pros.