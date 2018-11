Microsoft a encore suspendu l'October Update de Windows 10, un pilote Intel en cause

Un son qui fonctionne mal sur les moniteurs à cause des pilotes d'affichage Intel

Des fonctionnalités incompatibles avec Windows 10 se sont activées

Source : TechPowerUp

L'October Update 2018 (Version 1809) de Windows 10 est encore une fois au cœur de la polémique. Après un gros bug qui effaçait des fichiers entiers sur les ordinateurs des utilisateurs à cause d'un problème de redirection de ces fichiers, et un autre souci qui supprimait lui aussi des dossiers via un dysfonctionnement du gestionnaire des fichiers ZIP, c'est au tour des pilotes d'affichage Intel Graphics de jouer les troubles fête.En effet, plusieurs utilisateurs ont relevé des problèmes au niveau du son des moniteurs qui sont connectés à l'ordinateur via USB-C, HDMI ou DisplayPort. Les versions 24.20.100.6344 et 24.20.100.6345 des pilotes sont concernées. Vous pouvez vérifier cela grâce au gestionnaire des périphériques. Ce n'est pas la première fois qu'Intel rencontre des soucis avec cette October Update 2018 puisque les processeurs de la marque avaient eux aussi rencontré des problèmes techniques par le passé.Microsoft a tout de même pris la parole pour expliquer travailler avec Intel pour remédier à cela. La multinationale a aussi précisé que :La marque a donc une nouvelle fois bloqué le déploiement de sa mise à jour en attendant de trouver une solution. Il y a quelques jours, Microsoft avait promis plus de transparence et d'efficacité durant la mise en ligne de ses updates. Il y a visiblement encore beaucoup de travail.