Windows 10 : Microsoft promet de se concentrer plus sur la qualité

Plusieurs millions de machines concernées = des bugs difficiles à repérer

Mieux dialoguer pour plus d'efficacité ?

Source : Blog Windows

a connu bien des mésaventures avecau fil des mois. L'update d'avril dernier provoquait des écrans bleus de la mort et de gros gels d'écran (ou) touchaient des logiciels importants comme Chrome. Pire encore, la mise à jour d'octobre a dû être retirée peu de temps après sa mise en ligne. Des utilisateurs ont par exemple fait part de fichiers supprimés . Cette update d'octobre 2018 sera d'ailleurs déployée progressivement une nouvelle fois très bientôt pour les particuliers.Après ces événements peu élogieux, beaucoup d'internautes attendaient une réaction de la part de Microsoft. La marque a donc annoncé qu'elle ferait dorénavant preuve de plus de transparence sur sa manière de développer et de tester les différentes versions Windows 10. Ce chantier sera mis en œuvre sous forme de billets sur le blog officiel du géant américain.Comme l'a déclaré Michael Fortin, vice-président de Windows, la tâche est colossale lorsqu'il s'agit de déployer une mise à jour inédite à travers les plus de 700 millions de machines équipées de Windows 10. De plus, des ajouts de drivers, de mises à jour d'applications ou de sécurité du système se font chaque jour. Ainsi, des bugs parfois gênants peuvent passer entre les mailles du filet sans être repérés au préalable.Fortin a ainsi tenu à préciser que Microsoft compte bien s'améliorer dans les mois qui viennent :Pour cela, Microsoft compte bien placer sa communauté au centre de sa stratégie. Cela passera par beaucoup plus d'articles sur son blog afin d'expliquer avec la plus grande clarté sa manière de procéder avant chaque mise à jour. L'entreprise communiquera plus en détail à ce sujet très bientôt. Reste à voir si cela sera suffisant pour proposer des mises à jour de Windows 10 plus performantes.