La version 1809 de Windows 10 aurait un nouveau bug d'effacement de fichiers

Le gestionnaire d'archives ZIP victime d'un bug plus que gênant

Quelles solutions pour pallier au problème ?

semble ne pas arriver à se sortir des ennuis avec sa dernière mise à jour majeure. Il y a quelques jours, la nouvelle version 1809 avait provoqué la frayeur chez plusieurs milliers d'utilisateurs en effaçant leurs fichiers personnels . Ce comportement était dû à un mauvais fonctionnement du système de redirection des fichiers. Il a heureusement été réglé par les équipes de Redmond. Mais la série noire ne semble pas terminée...Cette fois-ci, c'est le gestionnaire de fichiers ZIP qui a décidé de mettre des bâtons dans les roues des utilisateurs de Windows 10. Les testeurs du programmeont ainsi relevé un comportement pour le moins hasardeux de la part de l'OS lors d'un conflit entre deux fichiers au nom identique.En temps normal, le choix est laissé à l'utilisateur : effacer l'ancien fichier au profit du nouveau, ne rien faire ou créer un doublon avec un nouveau nom. Sauf que dans la dernière build 1809, le système décide tout seul de la marche à suivre et écrase par défaut les fichiers, sans demander son avis à l'usager.Comme si ça ne suffisait pas, d'autres testeurs ont indiqué que lors du déplacement d'un fichier vers et depuis une archive ZIP, il arrive que l'opération échoue. Sauf quene prévient pas de cet échec, ce qui peut mener à l'effacement pur et simple du fichier dans certains cas.Fort heureusement, le nouveau bug de la October Update ne concerne que le gestionnaire natif de Windows 10. Des applications tierces comme WinRAR fonctionneront donc très bien si vous avez des archives ZIP à gérer.Le bug est de plus cantonné aux versions Insider, réservées aux testeurs. Il devrait donc être réglé prochainement avant quene soit lancée à grande échelle. Mais si dans l'absolu vous ne voulez pas prendre de risques, alors c'est peut-être le bon moment pour passer à une distribution GNU/Linux. Ubuntu 18.10 Cosmic Cuttlefish vient de voir le jour et semble très prometteuse !