Microsoft corrige le bug des licences Windows 10 Pro qui se transforme en Home

Une « confusion » entre les différentes licences

Microsoft corrige le problème en quelques heures

Suite à un problème avec les serveurs d'activation de Microsoft, de nombreux utilisateurs à travers le monde ont constaté, dès le 8 novembre au matin, un drôle de message les informant d'une incompatibilité entre leur «».Le message invitait ensuite ces malheureux utilisateurs à acheter la licence de Windows 10 Pro sur le Store, ou alors de déclarer si un changement matériel avait récemment été opéré dans leur machine étant donné que les licences OEM peuvent ne plus être valables si l'un des composants du PC vient à être changé.Après avoir subit les foudres des internautes, notamment sur Twitter et Reddit, la firme de Redmond avait fini par indiquer sur son forum être en train de travailler sur la résolution de ce bug qui, apparemment, a également touché des utilisateurs dePeu de temps après que Microsoft a mis de l'huile dans le rouage, les utilisateurs ont commencé à rapporter que le problème s'était résolu en ayant recours à l'utilitaire de résolution des problèmes d'activation. Bien que Microsoft n'ait pas encore communiqué sur l'origine exacte de ce bug ni confirmé de façon officielle qu'il était bel et bien corrigé, les choses semblent donc être rentrées dans l'ordre.Toutefois, si vous constatez encore aujourd'hui une « rétrogradation » de votre Windows 10 Pro en Home, alors vous devriez pouvoir résoudre le problème rapidement en vous rendant dans la rubrique « Mise à jour et sécurité » puis dans l'onglet « Activation ». Si jamais Windows détecte un problème avec votre licence vous devriez alors pouvoir cliquer sur le lien « Dépanner » et tout devrait alors redevenir comme avant !