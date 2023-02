Windows 10 : ce bug qui oblige à acheter Office 365 est vraiment... malencontreux, hein Microsoft ?

Quelques semaines après le déploiement de Windows 10 22H2, voilà que certains utilisateurs et utilisatrices font désormais face à un bug pour le moins… embêtant. Une fenêtre vantant les mérites de Microsoft 365 a récemment fait son apparition. Au-delà de son aspect envahissant, celle-ci ne laisse visiblement nul autre choix que de sortir la carte de crédit. Si l’écran affiche pourtant deux options, à savoir « Essayer gratuitement » et « Non merci », une surprise attend celles et ceux ayant opté pour le deuxième choix. Eh oui, en choisissant « Non merci », la page, plutôt que de vous rediriger gentiment vers votre bureau, vous renvoie à un écran d’achat afin de vous inscrire à Microsoft 365.