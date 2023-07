Activision obligé de désactiver le jeu multi sur Call of Duty : Modern Warfare 2 et la raison ne fait pas rire

La raison pour laquelle les pirates diffusent ce logiciel malveillant n'est pas claire. Si Call of Duty : Modern Warfare 2 réunit encore de nombreux passionnés, il s'agit d'un jeu sorti en 2009, sur lequel seuls 600 joueurs sont présents simultanément. C'est donc une toute petite communauté, touchée par un malware déjà bien connu, qui sévit sur un jeu qui pourrait presque passer pour un jeu rétro aux yeux de certains.

Cependant, l'approche est particulièrement inhabituelle. En temps normal, les acteurs malveillants qui souhaitent atteindre la communauté des joueurs utilisent des moyens moins sophistiqués. Par le biais de versions pirates infectées par un cheval de Troie, par exemple, qui sont généralement bloquées par les antivirus, ce qui implique de les désactiver.

Il ne reste plus qu'à espérer, pour la communauté qui soutient encore le titre, qu'Activision trouve rapidement une solution au problème. Mais, l'entreprise doit déjà être rompue à l'exercice, la licence Call of Duty étant réputée pour les batailles acharnées qu'elle suscite entre pirates et développeurs.