ChromeLoader, tout savoir sur ce malware qui cible les joueurs Nintendo ou Steam en quête de jeux piratés

Repéré pour la première fois en janvier 2022, ChromeLoader, aussi nommé Choziosio ou ChromeBack, continue d'évoluer. Une nouvelle vague d'infections liée à ce malware montre qu'il utilise désormais des fichiers VHD (Virtual Hard Drive). On le retrouve caché dans ce qui apparaît de prime abord comme des fichiers de piratage ou des cracks pour certains jeux Nintendo Switch ou Steam.

Comme rapporté par l'ASEC (AnhLac Security Emergency Response Center), les jeux ou les licences les plus touchés sont Elden Ring, Dark Souls 3, Red Dead Redemption 2, Need for Speed, Call of Duty, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Delux, ou encore Super Mario Odyssey. Du côté des logiciels, Microsoft Office et Adobe Photoshop font figure de cibles prioritaires.

« Déguiser les logiciels malveillants en hacks de jeux ou en programme de crack est une méthode employée par de nombreux acteurs [développant] des malwares », explique l'équipe de chercheurs de l'ASEC.