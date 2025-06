Le lancement de Black Ops 6 n’a pas laissé les joueurs indifférents. À 70 dollars, le jeu se positionne dans la fourchette haute des nouveautés AAA. Pourtant, une nouvelle campagne publicitaire, intégrée récemment dans l’expérience, a ravivé les critiques. Activision a admis que cette campagne a été lancée trop tôt et sans assez de tests, mais cela n’a pas calmé la grogne. Sur X.com, un porte-parole d’Activision a expliqué que l’intention était de promouvoir de futurs contenus gratuits, mais les joueurs reprochent surtout à l’éditeur de ne pas respecter leur expérience de jeu. Le message d’Activision a cohabité avec un tweet d’un joueur qui se plaint d’avoir l’impression « d’être pris pour un consommateur » et non un client.