Au tour de NBA 2K21 de recevoir sa ration de publicités durant les chargements

Le mois dernier, c'est le bateau Electronic Arts qui prenait l'eau pour des raisons similaires. L'entreprise avait intégré un spot publicitaire pour Prime Video et sa série phare The Boys dans le jeu de sport à 60 euros UFC 4. Plus discrète, la pub s'affichait dans une fenêtre pop-up annonçant l'arrivée de la nouvelle saison lors des replays d'actions du match. Electronic Arts avait dû faire marche arrière et supprimer le spot face à l'afflux de commentaires négatifs venant de la presse et des réseaux sociaux. À la fin du mois de septembre, EA avait aussi été critiquée pour faire la publicité des microtransactions dans FIFA 2021 dans un magasine pour enfants.