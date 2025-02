Officiellement, Sony n’a jamais désigné de coupable. Cependant, plusieurs indices pointaient vers le groupe de hackers Anonymous, qui s’était opposé à la politique de Sony concernant le piratage de la PS3 et aux poursuites judiciaires engagées contre George Hotz (GeoHot), un hacker ayant réussi à jailbreaker la console, le groupe a toutefois toujours nié être à l'origine de l'attaque.



Suite au scandale médiatique qui s'est ensuivi et aux poursuites judiciaires aux États-Unis et en Europe, cette affaire a conduit à un renforcement de la politique de sécurité chez Sony. Les joueurs avaient également été dédommagés par le biais d'un programme offrant plusieurs jeux et un abonnement PS Plus d'un mois.