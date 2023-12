PlayStation : des comptes suspendus sans aucune raison, que se passe-t-il chez Sony ?

Pour les joueurs, l'impossibilité de se connecter à un compte PS Network se traduit par divers problèmes. Ces derniers sont notamment dans l'incapacité de jouer en ligne, et ne peuvent pas non plus accéder à la boutique PS Store.

Pire encore, les jeux numériques achetés depuis un compte PlayStation Network sont attribués à ce dernier. Si le compte disparait, les jeux en question deviennent alors parfaitement inutilisables. Et tant pis pour cet Alan Wake 2 acheté récemment au prix fort, le jeu n'étant proposé qu'au format dématérialisé.