Sony victime d'un piratage massif ? Une rumeur inquiétante si vous possédez une PlayStation ou d'autres appareils de la marque...

Seulement quelques jours après une fuite massive chez Microsoft , c'est au tour du géant japonais Sony de voir des informations confidentielles être potentiellement compromises. C'est en tout cas ce que prétend un groupe de ransomware . La marque n'a visiblement pas consenti à payer la rançon , et les données ainsi récupérées seraient actuellement proposées à la vente aux plus offrants.

« All your data are belong to us »