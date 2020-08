BioWare nous donne (enfin) des nouvelles d'Anthem 2.0

Il est ainsi d'abord question de « respecter le temps du joueur ». Christian Dailey et son équipe reconnaissent que le loot ne récompensait pas suffisamment le temps passé sur Anthem. L'idée est donc d'augmenter la fréquence du butin. De plus, la qualité de ce loot sera revue à la hausse : « Tous les objets sont meilleurs et plus compétitifs. De plus, subsiste toujours la possibilité d'obtenir quelque chose d'exceptionnel ».