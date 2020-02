Anthem : BioWare ne publiera plus de mises à jour et planche sur une réinvention complète du jeu

© Electronic Arts

Anthem rentre en stase, pour mieux en ressortir

Quel avenir pour Anthem ?

Source : BioWare

Le jeu-service, qui fêtera ce mois-ci son premier anniversaire , va repasser par la case départ. C'est en creux ce qu'il faut comprendre du message de Casey Hudson, qui semble avoir obtenu de la part d'Electronic Arts un blanc-seing pour «» d'Dans un futur proche,va donc vivoter au rythme de quelques événements communautaires recyclés. Mais que personne ne s'y trompe : le jeu de BioWare tel qu'on le connaît est bel et bien mort », explique le producteur dans son billet, tout en assurant que le plaisir de «» restera au cœur du jeu.Ce qui aurait dû être fait avant la publication du jeu, en somme. Dès lors, comment accorder le moindre crédit aux promesses de Casey Hudson, alors qu's'annonçait a priori comme une révolution du genre ? En espérant que le temps qui a été accordé aux équipes de BioWare Austin et Edmonton sera suffisant pour réparer les fondations fragiles qui rendent l'édifice casse-gueule.» ajoute Casey Hudson, «». Des déclarations prudentes, qui mettent en exergue le travail titanesque qui attend les équipes de BioWare, plus que jamais sur la sellette après les échecs successifs de Mass Effect Andromeda etLede BioWare saura-t-il se relever d'une année de bashing ? L'histoire récente nous prouve que le salut n'est pas impossible à trouver pour les accidentés du jeu vidéo. Comme le rappelle Gamekult, le MMO Final Fantasy XIV a su rebondir après des débuts chaotiques pour devenir l'un des jeux en ligne les plus populaires du moment, avec plus de 16 millions de joueurs. Le même constat peut s'appliquer à No Man's Sky . Le jeu d'exploration spatiale sorti en 2016 a rapidement douché les joueurs qui ne retrouvaient pas l'expérience que les trailers promettaient. Ce n'est qu'au terme de trois années de développement supplémentaire que le jeu de Hello Games a pu rebondir et réparer son image auprès de joueurs désormais conquis.Il reste étonnant de voir qu'Electronic Arts s'est laissé convaincre par BioWare. Aveu d'échec cuisant, la manœuvre peut néanmoins être perçue comme un sacerdoce de la part de l'éditeur, qui veut faire amende honorable en réparant ce que son impatience initiale avait brisé. C'est qu'est un jeu plein de potentiel, aux mécaniques parfois grisantes. Pragmatique, EA espère bien entendu un retour financier à la hauteur de son investissement — estimé à plus de 100 millions de dollars.