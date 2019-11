La MàJ No Man's Sky Synthesis vous permet d'améliorer votre vaisseau (et corrige près de 300 bugs)

Désosser son vaisseau, c'est chouette

No Man's Sky, un succès à retardement

Source : Engadget

Après l'importante mise à jour Beyond , lancée en août dernier, le studio Hello Games propose un certain nombre d'améliorations avec sa mise à jour Synthesis, disponible depuis le jeudi 28 novembre, notamment sur la gestion des vaisseaux.Le jeu d'exploration spatiale ne cesse d'étoffer son contenu. Avec Synthesis, huitième mise à jour gratuite, les développeurs ont mis l'accent sur la qualité de vie au sein du jeu, en se concentrant également sur les modifications apportées à ses vaisseaux.La majorité des nouveaux ajouts a été demandée par la communautédepuis Beyond. On retrouve, en vrac, la possibilité d'améliorer la classe de son vaisseau et d'y ajouter des emplacements d'inventaire, un nouveau système d'amélioration des environnements grâce au Terrain Manipulator qui permet notamment au terrain de retrouver son apparence d'origine.Le studio britannique ajoute qu'il sera désormais possible de désosser ses vaisseaux pour récupérer des pièces ou de raffiner les éléments directement depuis l'Exosuit. L'interface de gestion de l'inventaire est aussi améliorée avec la possibilité deet le contrôle des stocks.On retrouve aussi la possibilité de sauvegarder plusieurs tenues personnalisées, un accès à l'Exocraft en vue subjective, une plus grande capacité de stockage des containers.Au total, ce sont plus de 300 bugs qui sont également corrigés. L'ensemble des modifications et ajouts de cette mise à jour Synthesis est disponible à cette adresse Hello Games n'a visiblement pas envie de lâcher le bout de gras avec, trois ans après sa sortie. Pour rappel, le jeu avait été très critiqué à l'époque, les joueurs faisant souvent état d'un titre assez vide et décevant.Le titre s'est offert une rédemption à partir de juillet 2018 et la mise à jour NEXT, qui a complètement chamboulé son contenu. Depuis, mises à jour après mises à jour,n'a cessé de s'améliorer. Sean Murray, Directeur du studio, a annoncé qu'il était devenu «» en mars dernier.