Trois ans plus tard, No Man's Sky va revenir en boutique sur PS4 !

Un No Man's Sky Beyond bientôt en boutiques

Après un lancement chaotique, il y a trois ans,est parvenu, au fil des mises à jour, à redresser la barre. La toute dernière en date, Beyond , a apporté de profondes modifications au jeu, avec, sans oublier la compatibilité PlayStation VR Le, les joueurs pourront ainsi retrouver un tout nouveauen boutique, avec une toute nouvelle jaquette estampillée. Cette édition regroupera ainsi le jeu de base, ainsi que les sept mises à jour majeures du jeu et les différentes améliorations apportées au titre depuis trois ans.Rappelons que ceest également. Reste à savoir maintenant si les joueurs sauront répondre à ce nouvel appel de l'espace lancé par les équipes de Hello Games.