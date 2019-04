Anthem : en difficulté, BioWare met sa feuille de route en pause pour réparer son jeu

Crédits : EA

« Il reste un long chemin avant qu'Anthem ne devienne le jeu que l'on voudrait qu'il soit »

Le tribut d'un développement chaotique

Source : Reddit

De nombreuses fonctionnalités essentielles à, comme les guildes, les défis hebdomadaires de forteresses ou encore le très attendu événement du Cataclysme, censé mettre un terme au premier acte scénaristique du jeu, sont ainsià une date indéterminée.Dans leur message, Ben Irving et Chad Roberston (respectivement producteur et responsable des services en ligne) admettent que l'état actuel de leur jeu ne permet pas aux équipes desans d'abord accorder des ressources à des chantiers prioritaires.», admet, tout en listant ses priorités pour les mises à jour à venir.Le, bien que le studio ne souhaite pas encore communiquer sur la nouvelle forme imaginée par les équipes.Il y a plusieurs semaines, un article-fleuve publié par le journaliste Jason Schreier sur Kotaku donnait à voirqui ont régné chez BioWare pendant la conception d'Anthem.Loin d'être exclusives au nouveau jeu-service du studio américain, lesrencontrées aujourd'hui par BioWare pour alimenter et corriger Anthem sont symptomatiques d'une gestion de projet difficile.L'annonce du rétropédalage concernant la feuille de route initiale est en cela une bonne nouvelle qu'elle confirme que le studio a pris acte de son faux départ et qu'il cherche à éteindre l'incendie plutôt que de replanter une forêt. Une décision audacieuse qui pourrait néanmoins permettre à Anthem de devenir le jeu qu'il aimerait devenir.