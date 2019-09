Cloud gaming : Electronic Arts entame les tests sur son "Project Atlas"

© ricochet64 / Shutterstock.com

Project Atlas : un service de Cloud gaming basé sur Amazon Web Services

Quelle valeur ajoutée pour Project Atlas ?

Source : Medium

Des tests, publics s'il vous plait, qui auront lieu dans un premier temps sur PC, et sur une sélection de titres à haut potentiel compétitif uniquement. L'objectif ? Éprouver la latence du service à venir afin de peaufiner le produit avant sa sortie.C'est dans un long message publié surque, responsable du développement technologique d', annonce la grande nouvelle.».De belles promesses, qui laissent entendre quepourrait cibler en priorité les joueurs compétitifs. Il faut dire que le cataloguecomporte assez peu de titres appréciables en solo. Les jeux retenus pour cette phase de test ne disent d'ailleurs pas autre chose :, lequel est l'exception qui confirme la règle.Teasé depuis près d'un an (avant de tomber dans l'oubli général),est un service deduquel on ne connait presque rien. Le message publié aujourd'hui par Ken Moss est ainsi une belle source d'éclaircissements.On parle donc ici d'une plateforme «», explique le responsable de la technologie d'EA. «».Le cross-plateforme est donc à l'honneur ici, etn'en est pas encore là. Pour se faire une place sur le secteur en ébullition qu'est le Cloud gaming, Project Atlas devra sortir triomphant d'une (et même probablement plusieurs) phase de bêta-test à laquelle les joueurs sont conviés à s'inscrire en suivant ce lien . L'éditeur n'a pour le moment pas indiqué de date ou de période de lancement pour sa mise à l'épreuve de Project Atlas.