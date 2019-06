Final Fantasy XIV : Sony annonce l'arrivée prochaine d'une série en live-action

Les Chocobos doivent eux-aussi souffrir, avec cette canicule... © Square Enix

Des partenaires de choc

L'emblématique Cid présent dans la série

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour les fans de la franchise. Alors que la prochaine extension de Final Fantasy XIV , sera publiée le 2 juillet sur PC et PS4, unedu MMORPG va voir le jour. Si les détails manquent encore cruellement, comme la potentielle date de sortie, l'annonce provoque autant de méfiance que d'appréhension, les adaptations de jeux en films ne connaissant pas toujours un destin doré.Ce projet de série est le fruit d'un partenariat aussi épique que, devenu l'une des références du jeu en ligne, puisqu'il est mené paret, une société toute récente qui est notamment chargée d'adapterpour Netflix, et qui vient de reprendre le développement de la série sci-fi, retombée dans l'escarcelle d'Amazon l'année dernière.Outreet, c'est évidemment la maisonqui est garante de ce partenariat.La série(une grande spécialité de Disney) sera doncet les personnages du quatorzième épisode de Final Fantasy. «», précise un communiqué de presse commun.Cette série sera l'occasion pour l'historique(que l'on retrouve dans de multiples éditions de la franchise) de faire ses débuts dans le live-action. «», a réagi Jason Brown, cofondateur et co-président de Hivemind.La série doit maintenant entrer en production, et nul ne sait pour l'heure quand, ni où elle sera diffusée. De même pour le casting, qui reste pour l'instant secret.