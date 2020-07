Origin, le launcher d'EA, aura le droit à une refonte dans peu de temps

Un abandon qui n'est pas dans les projets d'Electronic Arts, lequel est plutôt parti sur une refonte d'Origin. L'éditeur est décidé à changer la mauvaise image de sa plateforme en repensant son interface. Sur l'image ci-dessus, on remarque le thème dark ainsi qu'une réorganisation des diverses rubriques.

Pour l'heure, il n'est question que d'une phase de bêta test de cette nouvelle interface d'Origin et aucune date de sortie n'a été évoquée par Electronic Arts. Il est en revanche déjà possible de participer à cette bêta… si et seulement si vous êtes un membre Access Premier.