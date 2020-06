EA annonce l'arrivée d'Apex Legends sur Switch et d'autres nouveautés sur Steam

Ces vœux ont donc été exaucés puisque Electronic Arts a confirmé la venue du jeu d'action sur la plateforme de Nintendo, et ce, au cours de l'automne prochain. Une sortie Switch qui ira de pair avec l'arrivée du jeu d'action sur Steam et l'option crossplay, pour une continuité entre toutes les plateformes.

De manière plus générale, Electronic Arts poursuit d'ailleurs son offensive Steam et a profité de l'EA Play Live pour annoncer une nouvelle fournée de jeu déboulant sur la plateforme « là, maintenant, tout de suite » : Titanfall 2, The Sims 4, Dead Space 3, A Way Out ainsi que Need for Speed: Most Wanted.