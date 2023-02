Un nouveau jeu Street Fighter arrive sur Android et iOS mais... il y a un "mais"

En attendant Street Figher 6 , Capcom et Crunchyroll commencent à déployer un jeu mobile free-to-play intitulé Street Fighter: Duel .

Il est en tout cas déjà possible de se préinscrire sur l'Apple Store et le Play Store en passant par la source ci-dessous. Mais il convient toutefois de modérer ses ardeurs quant à cette version nomade de la célèbre franchise de jeux de combat…