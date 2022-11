NACON annonce le Daija Arcade Stick pour PS5 et Xbox Series X|S

Enfin, NACON insiste sur la sortie d'une nouvelle application pour ajuster l'Arcade Stick au moindre de ses désirs. La marque conclut son communiqué en précisant que le Daija Arcade Stick est d'ores et déjà disponible pour 279,90 euros en version PlayStation (PS4 et PS5) ou Xbox (One et Series X|S), sachant que les deux sont compatibles PC.