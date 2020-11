eSwap X Pro Controller : le roi des gamepads Thrustmaster arrive sur Xbox Series X | S

Si les accessoires sont intéressants, Thrustmaster s'est heureusement aussi penché sur la conception même de son produit et, en particulier, sur sa longévité. Il précise ainsi que la croix directionnelle et les boutons sont maintenant capables d'enregistrer plus de 5 millions d'activations avant de risquer la moindre panne.

Du côté des mini-sticks, il est encore question de plus de 2 millions d'activations avant que des problèmes ne puissent survenir. Pour ces derniers, le constructeur évoque aussi davantage de précision avec une amélioration du retour au centre chiffrée à +66%. On ne voit pas bien comment Thrustmaster calcule cela… à voir au moment du test.

Thrustmaster parle d'améliorations au niveau des gâchettes avec la possibilité de bloquer les courses à mi-parcours. L'objectif est bien sûr d'actionner plus rapidement ces contrôles comme peuvent déjà le faire certains concurrents. Notons enfin que les quatre boutons arrières peuvent être réassignés.

Le constructeur parle d'ailleurs à ce sujet d'un logiciel en constante évolution avec, notamment, la possibilité de modifier la courbe de la zone morte. Une fonctionnalité bien pratique dans certains styles de jeu. Thrusmaster précise que les précommandes débutent dès maintenant en Amérique du Nord alors que l'Europe attendra le 17 novembre.

La sortie effective est prévue le 4 décembre outre-Atlantique et six jours plus tard sur le Vieux Continent. L'eSwap X Pro Controller sera alors compatible PC ainsi que Xbox One, One X et Series X | S. Le prix du pad sera de 169,99€ avec des Color packs à 49,99€ et des modules à 19,99€, tout comme la sacoche.