Xbox Series X : et si la garantie de la manette venait de nous donner la date de sortie de la console ?

Beaucoup s’imaginent alors que si Microsoft propose une garantie d’un an sur ses manettes, la sortie de la Xbox Series X ainsi que ses accessoires serait calée au 6 novembre 2020 (le 5 étant un jeudi, et les nouveautés vidéoludiques ayant coutume de sortir les vendredis).

Une date qui paraît plausible au vu des précédentes annonces de Microsoft. Mais restons tout de même prudents : dans les commentaires, de nombreux internautes s’écharpent sur la durée de garantie effective des manettes Xbox. En France, par exemple, elle est de deux ans. De plus, beaucoup estiment que Microsoft pourrait mettre en vente sa nouvelle manette avant sa console. Après tout, celle-ci sera compatible avec les PC, Xbox One et terminaux Android.