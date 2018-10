Une vidéo d'un RPG open-world Harry Potter fuite sur Reddit

8 classes personnalisables

Le trailer très crédible d'un RPG situé dans l'univers imaginé par J.K Rowling est apparu sur Reddit . Techniquement irréprochable, celui-ci donne à voir un jeu d'action à la troisième personne en monde ouvert auquel on a très envie de croire.Capturée discrètement par un redditeur alors qu'il participait à ce qu'il appelle un, cette vidéo s'accompagne de moult précisions sur le jeu encore en développement.Celui-ci se déroulerait au XIXsiècle, alors que vous entamez votre 5année d'études de la magie à Poudlard. Doté d'aptitudes magiques innées, votre personnage se retrouverait impliqué dans d'étranges événements au cœur de la Forêt Interdite. Il vous faudra alors collaborer avec le professeur Elezar Fig pour démêler ces mystères, et partir à la découverte de lieux bien connus des amateurs de la saga.La personne à l'origine de cette fuite de taille précise que 8 classes de sorciers seront disponibles et personnalisables, et que le joueur sera en mesure de choisir la Maison à laquelle il souhaite appartenir. Enfin, le choix sera laissé au joueur de se diriger du côté clair ou obscur de la Fo... oups, mauvaise saga.Le site spécialisé américain Polygon croit savoir que c'est le studio Avalanche qui est derrière ce jeu vidéo ultra ambitieux. Propriété de Warner Bros., Avalanche a jusqu'ici travaillé sur les jeux Toy Story et Disney Infinity.