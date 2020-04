Resident Evil 8 sortirait en 2021 et serait un épisode cross-gen

© Capcom

La suite des aventures de Ethan Winters en approche

Un épisode qui devrait se démarquer

Source : Video Games Chronicle

En effet, d'après les rumeurs, un certainarrivera dès l'année prochaine.Pour la troisième année consécutive, Capcom pourrait proposer aux joueurs untotalement inédit. En 2019 et 2020, l'éditeur japonais nous a gratifié de deux réinterprétations très bien reçues par la critique. Mais c'est bien en 2017 que la série a effectué sa petite révolution en faisant dele premier épisode canonique jouable uniquement avec une vue FPS. C'est la suite de ce dernier qui s'invite autour de la table cette semaine.En effet, le site Video Games Chronicle aurait obtenu des informations autour du très attendu. Rappelons qu'il ne s'agit que de rumeurs non vérifiables à l'heure actuelle. Il est donc recommandé de prendre des pincettes avec les détails qui vont suivre. Quoi qu'il en soit, nous ne devrions pas avoir à patienter bien longtemps avant d'en apprendre plus sur le jeu puisque sa sortie devrait avoir lieu en 2021.Ainsi,reprendrait le point de vue à la première personne et le héros Ethan Winters ferait également son grand retour. De plus, Capcom y aurait inclus des éléments assez étonnants comme des hallucinations, l'occultisme ou encore des séquences de démence. Un temps évoqués, les loups-garous ne seraient plus d'actualité.Maintenant, d'après l'insider Dusk Golem sur Twitter,était au départ. Mais suite aux retours extrêmement positifs de la part des testeurs internes, Capcom aurait décidé de l'inclure dans la saga principale en modifiant des éléments majeurs comme l'histoire et les personnages.L'annonce devrait avoir lieu dans les mois qui viennent etserait un jeu cross-gen. Comprenez par là qu'il sortirait à la fois sur PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X (en plus d'une probable version PC).