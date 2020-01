Resident Evil 8 reprendra le point de vue à la première personne

© Capcom

Source : Eurogamer

Dans le but de renouer avec la peur, Capcom avait décidé de plonger le joueur dans une aventure uniquement jouable avec une vue à la première personne dans Resident Evil 7 . Si plusieurs spin-off avaient déjà opéré un tel changement par le passé (avec plus ou moins de réussite), c'était la première fois que l'éditeur japonais abandonnait la vue à la troisième personne dans un opus de la série principale.Visiblement, et ce malgré le succès du remake deet son point de vue au-dessus de l'épaule du personnage,reprendra cette fameuse caméra FPS. C'est le site Eurogamer qui l'affirme grâce aux indiscrétions recueillies auprès de plusieurs sources indépendantes. Capcom n'a pas souhaité répondre à ces rumeurs.D'autres indiscrétions ont été communiquées via la chaîne YouTube Residence of Evil . Cette dernière affirme que le héros du septième épisode nommé Ethan Winters reviendra dans, tout comme le célèbre Chris Redfield. Des zombies classiques seraient également de la partie mais aussi des loups-garous et une sorte d'apparition féminine qui poursuivrait le héros à travers un château ainsi qu'un village.Mais avant, les fans de la licence pourront se plonger dans le remake dele 3 avril prochain.