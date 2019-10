Resident Evil 7 : une préquelle surprise en VR... jouable dès la fin du mois d'octobre !

Un nouveau Biohazard 7 : Walkthrough the Fear...

...Disponible au Japon

Source : WeGotThisCovered

À l'heure actuelle, le projet est destiné exclusivement aux Capcom Plaza Ikebukuro au Japon.Lancé en tout début d'année 2017, Resident Evil 7 avait relevé le pari fou de réinventer une saga culte , mais en perdition depuis quelques épisodes. Un retour aupur et dur, une vue subjective inédite et une famille Baker aussi cinglée que mémorable, ont fait deun véritable succès.Si Capcom a récemment officialisé son nouveau Project REsistance , le groupe nippon en avait encore sous le pied, puisque qu'il annonce aujourd'hui, une préquelle àPas de DLC ici, puisqu'il s'agit d'une nouvelle expérience en réalité virtuelle, à vivre au Capcom Plaza, qui propose déjà l'expérience. L'expérience en VR est jouable jusqu'à quatre personnes en simultané ; elle permettra aux joueurs d'incarner des prisonniers de Jack Baker, qui devront donc tout faire pour s'extirper sains et saufs de la maison.Cesera jouable au Japon à compter du 26 octobre. L'expérience dure une quarantaine de minutes environ, avec un ticket d'entrée fixé à une vingtaine d'euros.