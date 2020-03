Une version Switch de Resident Evil 3 Remake pourrait voir le jour

© Capcom

Les lignes de code parlent

Une sortie sur « Switch Pro » ?

Source : Rely on Horror

Même si la Nintendo Switch regorge de véritables pépites exclusives, la console hybride accuse un certain retard face à la concurrence en terme de puissance brute. Cela empêche bon nombre d'éditeurs de porter leurs dernières nouveautés sur la machine du constructeur japonais. Dans le cas de, une version Switch semble pourtant avoir été envisagée.En effet, si nous en croyons le site, un dataminer nomméa découvert un code caché dans les fichiers de la démo de Resident Evil 3 . Ainsi, quatre lignes évoquent le système de sauvegarde automatique pour chaque version du jeu. L'une d'entre elles fait référence à la Nintendo Switch. Dans une autre catégorie, un code souligne aussi la possibilité de se rendre sur l'eShop de Nintendo.Plusieurs hypothèses sont envisageables. Tout d'abord, Capcom aurait pu tenter d'effectuer un portage sur Switch (d'où la présence de ces lignes de code) avant de se rétracter. Autre possibilité,pourrait bien débarquer sur une version améliorée de la console hybride. Enfin, à l'instar de, le titre pourrait être jouable uniquement en streaming sur Switch. Hélas, cette fonctionnalité n'est disponible qu'au Japon.Affaire à suivre...sortira le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.