Resident Evil 3 : Nemesis fait un retour fracassant dans un trailer explosif

Survivre ne sera pas chose aisée

© Capcom

Source : Capcom

Le célèbre antagoniste du troisième opus de la saga créée par Capcom fait donc une apparition plus que remarquée dans l'extrait publié par l'éditeur cette semaine. Nous y retrouvons une Jill Valentine pourchassée par le terrible Nemesis dans les rues de Raccoon City. Bien entendu, le mutant ne sera pas la seule menace du jeu puisque les zombies et les hunters font eux aussi leur grand retour.Les développeurs préviennent d'entrée de jeu, Nemesis est immortel ! Qu'importe le nombre de balles ou d'explosifs que nous lui enverrons, il finira toujours par se relever. Pour ne rien arranger, la créature conçue par Umbrella Corporation peut utiliser des armes comme un lance-flammes. Nemesis a également une sorte de tentacule à sa disposition pour attaquer à distance.Ce trailer inédit est également l'occasion de constater que l'action prendra le pas sur l'horreur dans. Enfin, si le joueur contrôle Jill, d'autres personnages rythmeront également l'aventure. Citons par exemple le membre des S.T.A.R.S. Brad Vickers ou encore le soldat Carlos Oliveira. L'histoire de ce remake sera donc proche de celle de l'opus sorti en 1999 mais des changements dans la structure du récit comme dans la chronologie des événements sont à prévoir.sortira le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.