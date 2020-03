La démo de Resident Evil 3 devrait sortir ce vendredi

© Capcom

Source : VG247

