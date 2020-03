DOOM Eternal : on connaît les specs minimum requises !

Lire aussi :

Les indémodables Doom et Doom 2 passent au 60 fps

Nettoyez vos ventilateurs !

Configuration minimale

Système : Windows 7 ou 10 64-Bit

Processeur : Intel Core i5 3.3 GHz ou supérieur, AMD Ryzen 3 3.1 GHz ou supérieur

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 (4 Go), GTX 1060 (6 Go), GTX 1650 (4 Go), AMD Radeon R9 290 (4 Go) ou RX 470 (4 Go)

Stockage : 50 Go.

Configuration recommandée

Système : Windows 10 64-Bit

Processeur : Intel Core i7-6700K ou supérieur, AMD Ryzen 7 1800X ou supérieur

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 Go), RTX 2060 (8 Go) ou AMD Radeon RX Vega56 (8 Go)

Stockage : 50 Go.

Configuration « Ultra-Nightmare »

Système : Windows 10 64-Bit

Processeur : Intel Core i9-9900K ou supérieur, AMD Ryzen 7 3700X ou supérieur

Mémoire : 16 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 Go)

Stockage : 50 Go.

Source : Neowin

Bethesda Softworks et id Software mettent un coup d'accélérateur au niveau de la promotion de. La suite de l'excellent remake sorti en 2016 est très attendue par de nombreux fans à travers le monde. Au programme, des armes toujours plus folles, des démons redoutables, des aptitudes inédites (comme le grappin) et une dimension multijoueurs extrêmement riche.Pour déguster ce délicieux menu sur PC, les joueurs devront avoir à leur disposition un ordinateur avec une configuration très solide. Voici les specs réclamés parà sa sortie.(1080p / 60 FPS en basse qualité)(1440p / 60 FPS en haute qualité)(2160p / 60 FPS ou 1440p / 120 FPS)Rendez-vous le 20 mars pour « buter des démons » danssur PC, PS4 et Xbox One. La version Nintendo Switch arrivera un peu plus tard.