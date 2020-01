Les indémodables Doom et Doom 2 passent au 60 fps

© Bethesda Softworks

Doom et Doom II mis à jour

Source : The Verge

Bonne nouvelle pour tous les adorateurs des ancestrauxet, puisque les deux jeux (disponibles sur PC, consoles et mobiles) viennent d'être mis à jour, avec notamment la possibilité de profiter d'un rendu en 60 fps (contre 35 fps auparavant).Bethesda a également pris le soin d'ajouter un sélecteur de niveaux, sans oublier une gestion des sauvegardes rapides via le menu Pause, une fonction de sélection rapide des armes ou encore un affichage en 4:3 ou en 16:10.Il est également possible de profiter gratuitement de divers épisodes communautaires (les « Extensions »), à commencer par Sigil, un chapitre mis au point par John Romero. On y retrouve aussi « TnT: Evilution » ou encore « The Plutonia Experiment ».