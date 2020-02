Résumé du Nintendo Direct spécial Animal Crossing: New Horizons

La vie insulaire n'attend plus que vous

Façonnez l'île à votre image

© Nintendo

Plus on est de fous, plus on rit

© Nintendo

La licence toute mignonne de Nintendo fera son grand retour sur Switch cette année . Cette fois, le joueur se retrouvera au beau milieu d'une île déserte grâce la formule Évasion proposée par Nook Inc. Au début de la partie, nous pourrons choisir entre plusieurs modèles d'îles et sélectionner l'hémisphère qui nous convient. Les saisons changeront en conséquence et chacune apportera son lot de changements au niveau de la faune, de la flore ou même des activités disponibles.Durant les premières heures de jeu, le joueur aura en sa possession le minimum syndical. C'est-à-dire une simple tente et quelques accessoires essentiels comme un lit, une lampe et la fameux Nookphone. Ce dernier donnera accès à plusieurs applications dont une carte, un appareil photo et bien plus encore. À l'instar des précédents opus, il va falloir dépenser des milliers de clochettes dans le but d'agrandir notre demeure au fil de l'aventure.mettra également l'accent sur la possibilité de crafter des objets. C'est la nouveauté majeure de cet épisode puisqu'il faudra récolter des matériaux dans les arbres ou ailleurs pour fabriquer des outils et des meubles. La personnalisation invitera aussi le joueur à placer des ponts, des escaliers et même à modifier l'île en profondeur. Nous pourrons tracer des routes, façonner des falaises et changer les cours d'eau.L'île ne manquera pas d'occupations. En plus de mettre à notre disposition des services tels qu'un aéroport, un bureau des résidents, un musée, une boutique de meubles, un atelier de couture et un camping, elle proposera plusieurs événements via des mises à jour gratuites. Nous pourrons aussi venir en aide à des naufragés, affronter des dangers tels que des guêpes ou des scorpions, accueillir des visiteurs éphémères et même rencontrer des fantômes la nuit. De plus, les tickets Nook Miles nous permettront de nous rendre sur d'autres îles via l'aéroport pour y dénicher des ressources inédites.Enfin, terminons sur quelques fonctionnalités dont le mode multijoueur. Jusqu'à 8 joueurs pourront se retrouver sur une île simultanément pour l'explorer, capturer des insectes ou même participer à des concours. Chaque utilisateur sur une même Switch pourra créer son personnage (dans la limite de 8 par console). Les figurines ainsi que les cartes Amiibo seront compatibles et la récupération des sauvegardes ne sera possible que dans certains cas bien particuliers (perte ou panne de la console). Pour finir, le service NookLink arrivera en mars sur l'application smartphone Nintendo Switch Online. Il permettra de scanner des QR Codes des opus 3DS.sortira le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch. Une première mise à jour gratuite sera déployée le jour de la sortie.