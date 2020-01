Nintendo va bien lancer une Switch aux couleurs d'Animal Crossing !

© Nintendo

Prévu pour le 20 mars prochain, le lancement du nouvels'accompagnera donc bien d'une console en édition collector, aux couleurs du jeu.Nintendo France a en effet confirmé aujourd'hui la disponibilité, dès le 20 mars, de cette Nintendo Switch revisitée façon. Cette édition se parera de coloris pastels, avec des joy-con exclusifs.De son côté, la station d'accueil sera ornée de personnages bien connus, à savoir Tom Nook ainsi que ses neveux Méli et Mélo. Une pochette de protection (en option) sera également proposée à la vente.La console sera disponible en France le 20 mars, soit en même temps que le jeu lui-même. L'autre bonne nouvelle, c'est que le jeusera bel et bien inclus dans le bundle.Pas de version cartouche toutefois, il s'agira d'un code à rentrer dans l'eShop pour télécharger le jeu. Côté tarifs, certains revendeurs proposent déjà le bundle en précommande...à 379 euros.Un nouveau pack qui devrait permettre à Nintendo d'écouler quelques Switch supplémentaires, et tenter d'aller décrocher dans les prochains mois le record de ventes de la NES, avant de s'attaquer à celui de la Wii Reste à savoir maintenant si Nintendo proposera également une version Animal Crossing de sa Switch Lite.