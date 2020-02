Le second Fighter Pass sera le dernier DLC de Smash Bros. Ultimate

Lire aussi :

Pas de suite en développement... pour le moment

Source : Famitsu

C'est lors d'un entretien accordé au magazine japonais Famitsu que Masahiro Sakurai, le créateur de la licence, a déclaré que le Fighter Pass 2 sera bien l'ultime DLC de. Rappelons que le contenu de ce DLC sera déployé jusqu'en 2021. Il contiendra six sets de personnages, de nouvelles arènes et des pistes musicales inédites. Il embarque également plusieurs bonus dont un costume combattant Mii et d'autres accessoires.Dans cette même interview, Sakurai s'est également prononcé sur l'acquisition des droits pour ajouter de nouveaux héros au roster. Il déclare que c'est bien Nintendo qui sélectionne tous les personnages qui sont ensuite ajoutés via des DLC. Ce n'est pas vraiment une surprise mais cela démontre que les développeurs n'ont pas le loisir de choisir eux-mêmes ces combattants.Enfin, Sakurai a terminé en déclarant qu'aucune suite n'est prévue pour le moment. Cependant, étant donné le succès de, il serait très étonnant de ne pas assister à l'annonce d'un nouvel opus dans les années qui viennent. Ce qui est certain, c'est quenous occupera pendant au moins une année supplémentaire.