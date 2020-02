Du gameplay inédit et une démo annoncée pour Resident Evil 3

Esquiver pour mieux survivre

Après l'excellent second opus l'année dernière, c'est au tour dede passer par la case remake. Dans la vidéo en haut de cet article, nous pouvons apprécier plusieurs minutes de gameplay en compagnie de Jill Valentine. C'est l'occasion d'admirer des face à face avec Nemesis, des décors inédits de Raccoon City ainsi que le bestiaire horrifique de cet épisode.Pour ce qui est des nouveautés, nous apprenons que la ville sera bien plus grande que celle de la version sortie en 1999 sur PlayStation. Cependant, il est important de préciser qu'il ne s'agira pas d'un monde ouvert pour autant. Les environnements fourmilleront de pièges (barils explosifs, compteurs électriques...) et il sera possible de placer des mods sur les armes.Enfin, Jill pourra effectuer des esquives par la simple pression d'une touche. Lorsqu'une esquive sera réalisée avec un timing parfait, le temps ralentira et notre héroïne pourra contre-attaquer. Un mouvement bien pratique pour éviter les attaques destructrices du terrible Nemesis.Pour finir, Capcom a déclaré qu'une démo sera mise en ligne prochainement sur tous les supports.sortira le 3 avril 2020 sur PS4, Xbox One et PC.